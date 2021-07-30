Собянин рассказал о благоустройстве набережных в столице

Несколько набережных благоустроят до конца года на острове Балчуг, рядом с Киевским вокзалом и в пойме реки Чермянки. Об этом в соцсети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Программа благоустройства действует уже 10 лет. За это время берега Москвы-реки объединили в единое общественное пространство. Появились длинные прогулочные и велосипедные дорожки, переходящие из района в район, детские и спортивные площадки, амфитеатры, причалы.

Новая жизнь началась у территорий бывших промзон, например в парке "Братеевская пойма", на набережных на ЗИЛе и в Капотне. На Яузе будет большой парк, связанный новыми пешеходными маршрутами с ВДНХ, ботаническим садом, "Сокольниками", "Лосиным островом". Благоустраивают берега Сходни и Канала имени Москвы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.