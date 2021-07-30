Собянин отменил ношение перчаток в связи с улучшением эпидситуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.

"Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", – написал Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что в этих условиях в городе можно продолжать постепенно смягчать действующие ограничения.

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах", – написал градоначальник.

При этом мэр подчеркнул, что ношение масок по-прежнему является обязательным.

Также Собянин призвал жителей столицы не откладывать вакцинацию от COVID-19, чтобы сохранить свое здоровье и приблизить окончание пандемии.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице активно улучшается. По его словам, количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза сократить количество коек для пациентов с коронавирусом.

При этом он подчеркнул, что горожанам стоит продолжать проявлять осторожность и делать прививку от COVID-19.

До этого мэр рассказал, что в столице выявляемость случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 27%.

Градоначальник выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице стабилизируется.

