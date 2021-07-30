Собянин отменил ношение перчаток в связи с улучшением эпидситуации

10:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.
"Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", – написал Собянин в своем блоге.
Мэр отметил, что в этих условиях в городе можно продолжать постепенно смягчать действующие ограничения.
"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах", – написал градоначальник.
При этом мэр подчеркнул, что ношение масок по-прежнему является обязательным.
Также Собянин призвал жителей столицы не откладывать вакцинацию от COVID-19, чтобы сохранить свое здоровье и приблизить окончание пандемии.
Ранее Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице активно улучшается. По его словам, количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза сократить количество коек для пациентов с коронавирусом.
При этом он подчеркнул, что горожанам стоит продолжать проявлять осторожность и делать прививку от COVID-19.
До этого мэр рассказал, что в столице выявляемость случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 27%.
Градоначальник выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице стабилизируется.
Житель столицы рассказал об опыте вакцинации от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: