Собянин призвал москвичей продолжать вакцинироваться от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице активно улучшается. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23,5 до 12 тысяч", – отметил градоначальник.

При этом он подчеркнул, что гражданам стоит продолжать проявлять осторожность и вакцинироваться от коронавируса.

Ранее Собянин рассказал, что в столице выявляемость случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 27%.

Мэр выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице стабилизируется.

