Парклеты появятся на 4 улицах в центре Москвы

13:10
Фото: Дептранс Москвы
Благоустроенные пространства для отдыха (парклеты. – Прим. ред.) оборудуют на четырех улицах в центре Москвы вместо парковочных мест. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Соответствующую инициативу, по данным ведомства, предложили в Федерации рестораторов и отельеров России совместно с экспертным центром "Пробок.нет".
"Рестораторы Москвы предложили открыть четыре места для отдыха вместо парковок. Они называются парклеты. Это временные конструкции, размещенные на одном или нескольких парковочных местах. Они являются продолжением тротуара и по сути полноценно интегрируются в улицу", – уточнили в Дептрансе.
Благоустроенные участки разместят на Пятницкой улице, Кадашевской набережной, в Даевом и Никитском переулках. При размещении учитывалась обычная низкая загруженность парковок, а также фактор узких тротуаров.
Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в 2021 году в городе планируется благоустроить более 100 знаковых мест и около 300 площадок на территории образовательных учреждений. Градоначальник уточнил, что на 20 улицах уже идут работы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: