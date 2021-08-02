Парклеты появятся на 4 улицах в центре Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Благоустроенные пространства для отдыха (парклеты. – Прим. ред.) оборудуют на четырех улицах в центре Москвы вместо парковочных мест. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Соответствующую инициативу, по данным ведомства, предложили в Федерации рестораторов и отельеров России совместно с экспертным центром "Пробок.нет".

"Рестораторы Москвы предложили открыть четыре места для отдыха вместо парковок. Они называются парклеты. Это временные конструкции, размещенные на одном или нескольких парковочных местах. Они являются продолжением тротуара и по сути полноценно интегрируются в улицу", – уточнили в Дептрансе.

Благоустроенные участки разместят на Пятницкой улице, Кадашевской набережной, в Даевом и Никитском переулках. При размещении учитывалась обычная низкая загруженность парковок, а также фактор узких тротуаров.

Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в 2021 году в городе планируется благоустроить более 100 знаковых мест и около 300 площадок на территории образовательных учреждений. Градоначальник уточнил, что на 20 улицах уже идут работы.