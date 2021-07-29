Власти Москвы объяснили частую замену дорожной плитки и бордюров в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, с чем связан частый демонтаж дорожной плитки и бордюров в столице. По его словам, это приходится делать из-за подключения объектов малого бизнеса к электрическим сетям.

"Идет развитие экономики города, развитие малого бизнеса. Предприниматель обращается с тем, чтобы сделать подключение своего объекта. Конечно, надо снимать плитку. Снимая плитку, безусловно, надо будет снять и кусок бордюрного камня и выполнить эти работы. Но проходит несколько дней, и мы видим, что все стоит на месте", – отметил он.

Бирюков считает, что по сравнению с асфальтом у плиточного покрытия есть ряд преимуществ. Оно более долговечно и экологично, а также плитка более маневренная при проведении различных работ.

Заммэра напомнил, что еще десять лет назад в городе были сплошные асфальтовые заплатки из-за работ по подключению объектов экономики к сетям.

"Сегодня мы этого не видим. Так что это неправильное бытующее мнение о том, что идет замена плитки. Это идет живая работа по развитию нашего города, развитию экономики города", – добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в России приступили к созданию дорожного покрытия, которое сможет заменить асфальт и тротуарную плитку.