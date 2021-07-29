Власти Москвы объяснили частую замену дорожной плитки и бордюров в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, с чем связан частый демонтаж дорожной плитки и бордюров в столице. По его словам, это приходится делать из-за подключения объектов малого бизнеса к электрическим сетям.
"Идет развитие экономики города, развитие малого бизнеса. Предприниматель обращается с тем, чтобы сделать подключение своего объекта. Конечно, надо снимать плитку. Снимая плитку, безусловно, надо будет снять и кусок бордюрного камня и выполнить эти работы. Но проходит несколько дней, и мы видим, что все стоит на месте", – отметил он.
Бирюков считает, что по сравнению с асфальтом у плиточного покрытия есть ряд преимуществ. Оно более долговечно и экологично, а также плитка более маневренная при проведении различных работ.
Заммэра напомнил, что еще десять лет назад в городе были сплошные асфальтовые заплатки из-за работ по подключению объектов экономики к сетям.
"Сегодня мы этого не видим. Так что это неправильное бытующее мнение о том, что идет замена плитки. Это идет живая работа по развитию нашего города, развитию экономики города", – добавил Бирюков.
Ранее сообщалось, что в России приступили к созданию дорожного покрытия, которое сможет заменить асфальт и тротуарную плитку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: