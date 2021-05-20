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Город

10:37

Дом в ЖК "Зиларт" отделают самоочищающимися фибробетонными панелями

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Даниловском районе столицы завершились работы по возведению монолита дома № 16 ЖК "Зиларт". Один из четырех корпусов здания отделают самоочищающимися фибробетонными панелями, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

В его оформлении применяются разные по свойствам и видовым характеристикам материалы и структуры. К примеру, на одном корпусе игра с узорами из кирпича, на другом – изящное панно из фибробетонных панелей.

Общая площадь дома № 16 составляет около 63 тысяч квадратных метров. Строят его в центре "Зиларта" между улицей Родченко и пешеходной улицей Татлина. Два корпуса отделают при помощи клинкерного кирпича, два других – с использованием стеклоцемента и фибробетона.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основным элементом фибробетонных фасадов стали японские панели KMEW. Этот материал не деформируется и не дает трещин при перепадах температуры.

Его испытывали при землетрясении в девять баллов, и он остался цел. Кроме того, этот инновационный материал обладает свойствами самоочистки.

На первых этажах комплекса расположатся объекты питания и торговли, а в подземном уровне разместится автостоянка на 465 машино-мест и автомойка. Внутренний двор озеленят и благоустроят.

Ранее сообщалось, что фасад одного из домов жилого комплекса "Зиларт" украсят византийским орнаментом. Корпус 14.2 имеет Г-образную форму.

Основные материалы отделки – фибробетонные панели с декоративным орнаментом и кирпич. Корпус 14.1 будет состоять из двух секций. В будущем его сдадут под коммерческие объекты.

Под кварталом обустроят одноуровневую подземную парковку на 119 автомобилей, въезд на которую будет осуществляться со стороны улицы Архитектора Щусева.

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