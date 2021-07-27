На правобережной части Большого Каменного моста начали укладывать асфальт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по укладке асфальта на правобережной части Большого Каменного моста в Москве. Информация об этом была опубликована на mos.ru.

Заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в настоящее время на второй части сооружения завершено армирование и бетонирование несущей плиты проезжей части.

"Идет монтаж гранитной облицовки, начали делать гидроизоляцию и временное асфальтовое покрытие. Непосредственно перед открытием движения будет уложен еще один слой асфальтобетона", – отметил он.

В материале подчеркивается, что работы по реконструкции ведутся в круглосуточном режиме, благодаря чему в декабре 2020 года удалось открыть движение по первой части моста досрочно.

Бирюков обратил внимание на колоссальный объем выполняемых работ. Мост будет фактически пересобран, все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие обновлены. Также планируется отреставрировать гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения.

"При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет", – добавил заммэра.

Он объяснил, что осуществлять ремонт в подобном формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, используемым специалистами комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее ремонтировали Большой Москворецкий мост.

Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Благодаря реконструкции удастся увеличить его несущую способность, что существенно увеличит срок службы и межремонтный период.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост через Яузу построят до конца 2021 года. Дугообразный 87-метровый мост будет держаться на двух промежуточных опорах и двух крайних опорах – башнях, совмещенных с лестничными сходами. Они будут оснащены двумя лифтами.

