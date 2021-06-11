Строительство путепроводов над Калужским шоссе началось в Коммунарке

10:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о начале строительства двух путепроводов над Калужским шоссе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
"В настоящее время начались работы по строительству двух путепроводов над Калужским шоссе и разветвленной сети внутриквартальных проездов. Работы включают в себя сооружение еще одного путепровода тоннельного типа на территории АДЦ, а также вынос инженерных сетей из пятна застройки", – объяснил он.
Согласно последним данным, в районе проведения работ завершено строительство моста через реку Сосенку. Кроме того, подготовлен участок улично-дорожной сети общей протяженностью 1,66 километра.
Реконструкция и строительство дорог в поселении Сосенском, как отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, будет проходить в несколько этапов. В рамках первого построят более 18 километров дорог – в это число входят два путепровода над магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Участок улично-дорожной сети с мостовым сооружением планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Что касается путепроводов над Калужским шоссе, то их будут возводить до 2023 года.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов ранее объявил, что в ТиНАО появится магистральная улица районного значения. Ее оборудуют на участке Калужское шоссе – деревня Бачурино – автодорога Солнцево – Бутово – Видное.
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