Строительство первого этапа улично-дорожной сети в Коммунарке завершится в 2022 году

16:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство первого этапа улично-дорожной сети на территории административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" завершится до конца 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Строительство первого этапа включает в себя возведение более 18 километров дорог, из которых 4,82 километра уже введены в эксплуатацию, в том числе два путепровода над магистралью Солнцево – Бутово – Видное. Возведение оставшихся 13,47 километра дорог первого этапа планируется завершить в 2022 году", – пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, во время первого этапа строительства будет сооружен мостовой переход через реку Сосенку, путепровод над Калужским шоссе и транспортный тоннель на территории АДЦ. Данные объекты позволят улучшить транспортную ситуацию в поселении Сосенском.
На территории центра "Коммунарка" также появятся различные объекты, в том числе жилого и общественно-делового назначения.
Гендиректор АО "Мосинжпроект", которое является оператором развития данной территории, Юрий Кравцов добавил, что в Коммунарке возводится физкультурно-оздоровительный центр. Его площадь может составить 19,5 тысячи квадратных метров. На объекте построят ледовую арену, бассейны, универсальный игровой зал, тренажерный зал и два зала для групповых занятий, а также офисные помещения.
"Также "Мосинжпроект" ведет проектирование Межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса, общая площадь которого составит порядка 70 тысяч квадратных метров – в нем запланировано размещение фондовых хранилищ четырех федеральных и 16 московских музеев, а также общественного пространства. Завершить строительство комплекса планируется в 2024 году", – объяснил Кравцов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что строительство хордовых магистралей завершится в Москве к 2023 году. По словам мэра, Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада позволят разгрузить центральные улицы города и улучшить ситуацию на дорогах. Новый транспортный каркас позволит упростить маршруты, избегая перепробега автомобилей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: