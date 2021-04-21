Строительство первого этапа улично-дорожной сети в Коммунарке завершится в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство первого этапа улично-дорожной сети на территории административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" завершится до конца 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Строительство первого этапа включает в себя возведение более 18 километров дорог, из которых 4,82 километра уже введены в эксплуатацию, в том числе два путепровода над магистралью Солнцево – Бутово – Видное. Возведение оставшихся 13,47 километра дорог первого этапа планируется завершить в 2022 году", – пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, во время первого этапа строительства будет сооружен мостовой переход через реку Сосенку, путепровод над Калужским шоссе и транспортный тоннель на территории АДЦ. Данные объекты позволят улучшить транспортную ситуацию в поселении Сосенском.

На территории центра "Коммунарка" также появятся различные объекты, в том числе жилого и общественно-делового назначения.

Гендиректор АО "Мосинжпроект", которое является оператором развития данной территории, Юрий Кравцов добавил, что в Коммунарке возводится физкультурно-оздоровительный центр. Его площадь может составить 19,5 тысячи квадратных метров. На объекте построят ледовую арену, бассейны, универсальный игровой зал, тренажерный зал и два зала для групповых занятий, а также офисные помещения.

"Также "Мосинжпроект" ведет проектирование Межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса, общая площадь которого составит порядка 70 тысяч квадратных метров – в нем запланировано размещение фондовых хранилищ четырех федеральных и 16 московских музеев, а также общественного пространства. Завершить строительство комплекса планируется в 2024 году", – объяснил Кравцов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что строительство хордовых магистралей завершится в Москве к 2023 году. По словам мэра, Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада позволят разгрузить центральные улицы города и улучшить ситуацию на дорогах. Новый транспортный каркас позволит упростить маршруты, избегая перепробега автомобилей.

