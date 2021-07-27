В России начали разработку технологии для замены асфальта и тротуарной плитки

11:06
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России приступили к созданию дорожного покрытия, которое сможет заменить асфальт и тротуарную плитку. Об этом RT рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.
В НТИ сообщили, что новое покрытие станет природоподобным и самоочищающимся с возможностью встраивания инженерии – обогрева, освещения, сигнализации, микрогенерации электричества, парковочных датчиков. Его укладку можно будет проводить круглогодично, а тяжелая спецтехника для этого не понадобится. Важно, что на покрытии не образуются наледь, лужи и пыль.
В организации объяснили способ самоочищения покрытия: сначала пыль и осадки оседают на дороге, но после быстро смываются и стекают между камнями в дренажную систему. В системе дренажного отвода риск засорения сведен к минимуму.
Основные составляющие покрытия – галька, речной отсев, галтованный камень и агломерированный полимерный мусор. Поверхностный слой состоит из мелких фракций и заглаживается при укладке, чтобы камушки легли плотнее.
В пресс-службе добавили, что ровность поверхности превосходит требования ГОСТ. Битум, асфальт и бетон не используются совсем, поэтому покрытие имеет сверхнизкий углеродный след.
Разработкой технологии, которая должна быть представлена на интенсиве "Архипелаг 2121", занимается самарский стартап "МОСТОВАЯ 2.0".
Ранее американским ученым удалось создать непотопляемый металл. По словам исследователей, новая технология позволит создать непотопляемые корабли и другие устройства, которые будут оставаться на поверхности воды в течение длительного времени.
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