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Наука

13:11

Американские ученые создали непотопляемый металл

наука

Фото: University of Rochester

Американские ученые из Рочестерского университета разработали технологию для придания металлическим изделиям супергидрофобных свойств. Об этом сообщает журнал ACS Applied Materials and Interfaces.

Специалисты обработали металлическую поверхность с помощью фемтосекундного лазера. В результате материал стал абсолютно непотопляемым. Во время погружения в воду вокруг металлического предмета образуется воздушный пузырь, который выталкивает его на поверхность, даже если он сильно поврежден.

По словам исследователей, новая технология позволит создать непотопляемые корабли и другие устройства, которые будут оставаться на поверхности воды в течение длительного времени. Отмечается, что обработанный материал не потерял своих качеств после двухмесячного пребывания под водой.

Ранее сообщилось, что московский производственный комплекс "Салют" изготовит более 2 тысяч экранов для глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал, предназначенного для изучения темной материи и ранних стадий эволюции Вселенной.

Сам телескоп представляет собой сложную систему датчиков, которые оснащаются специальными экранами из сплава железа и никеля с магнитно-мягкими свойствами.

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