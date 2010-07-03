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Москва 24

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Общество

09:24

Асфальт в России намерены укреплять полиэтиленом

общество транспорт дороги

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России предложили повысить качество автомобильных дорог при помощи покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, об этом сообщает газета "Известия".

По словам разработчиков новой технологии, укрепление дорог сверхвысокомолекулярным полиэтиленом позволит ремонтировать магистрали в три раза реже, чем сейчас.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен считается одним из самых прочных и износостойких материалов в мире. В настоящее время его широкое применение ограничено из-за слишком сложного процесса переработки в готовые изделия. Полимер используется только для протезирования суставов, изготовления деталей ракет и самолетов, а также бронежилетов.

Ученые из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова смогли упростить технологию создания этого материала. Отмечается, что в случае использования предложенного метода, он будет стоить лишь в несколько раз дороже сырья для обычных пластиковых пакетов в супермаркетах.

Ранее Росстат опубликовал данные о соответствии дорог в России нормативным требованиям. Специалисты ведомства исследовали российские дороги на ровность, прочность дорожного покрытия и его сцепные качества.

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