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Москва 24

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Общество

08:51

Росстат определил регионы России с самыми качественными дорогами

общество транспорт дороги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные о соответствии дорог в России нормативным требованиям, сообщает RT.

Специалисты ведомства исследовали российские дороги на ровность, прочность дорожного покрытия и его сцепные качества.

В минувшем году больше всего качественных дорог общего пользования оказалось в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Ингушетии (70,4%).

Меньше всего дорог соответствовало нормативным требованиям в Республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архангельской (15,1%) и Магаданской областях (17%).

Ранее в министерстве транспорта не исключили появления в стране "теплых" дорог. В ведомстве отметили, что эта технология больше всего подходит для крупных городов. Появление теплых дорог возможно там, где позволяет ресурсная база.

В качестве примера в Минтрансе привели Скандинавию, где такая практика распространена. На Камчатке технология может быть реализована за счет горячих источников.

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