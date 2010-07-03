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Наука

12:06

В Москве изготовят экраны для нейтринного телескопа на Байкале

технологии наука город

Фото: https://rostec.ru/

Столичный производственный комплекс "Салют" изготовит более 2 тысяч экранов для глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал, предназначенного для изучения темной материи и ранних стадий эволюции Вселенной. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Телескоп представляет собой сложную систему датчиков, которые оснащаются специальными экранами из сплава железа и никеля с магнитно-мягкими свойствами. Производством таких экранов займется московский комплекс.

Производственный цикл занимает около 12 часов. За это время материал приобретает свойства, которые позволят использовать его для высокотехнологичных исследований. Всего для проекта глубоководного нейтринного телескопа будет изготовлено более 2 тысяч специальных экранов.

Ранее ученые-астрономы обнаружили шестую карликовую планету в Солнечной системе. Космическое тело соответствует всем необходимым параметрам. В ходе исследования астрономы получили новые изображения астероида Гигея. Новые данные позволили перевести небесное тело в категорию карликовых планет.

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