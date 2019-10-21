Ученые вырастили овощи в почвах Луны и Марса

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Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах провели исследование с помощью стимулятора NASA и пришли к выводу, что на Луне и Марсе возможна жизнь, сообщают "Дни.ру".
Специалисты смоделировали свойства марсианского и лунного реголита, смешанный с органическим материалом, а после высадили сельскохозяйственные растения.
Как отмечается, девять из десяти культур показали хороший рост и урожайность. Успешно взошли помидоры, редис, кресс-салат, рожь, киноа, зеленый лук, горох, лук-порей и руккола. Специалисты пришли к выводу, что на Марсе и Луне вполне можно выращивать зелень и овощи.
По словам члена команды Вигера Валеминка, выращенные на марсианской почве томаты приобрели красный цвет.
"Это говорит о том, что следующий шаг на пути разработки замкнутой экологической системы был успешно сделан", – отметил Валеминка.
При этом специалисты подчеркивают: грунт Марса и Земли отличаются.
Ранее бывший ученый NASA Гилберт Левин выступил с сенсационным заявлением о том, что еще 43 года назад были обнаружены признаки существования жизни на Марсе.
В середине 1970-х годов Левин руководил экспериментами с аппаратом "Викинг". По его словам, уже тогда результаты тестов марсианской почвы на предмет наличия на Красной планете органики были положительными. Как пояснил ученый, с помощью специальных зондов марсоход "Викинг" помещал в образцы марсианского грунта пищевые ингредиенты.
В начале августа астрономы NASA при помощи телескопа TESS обнаружили планету, которая может быть пригодной для жизни. Как выяснили астрофизики, экзопланета GJ 357 d расположена в обитаемой зоне своей звезды, где она получает столько же звездной энергии, сколько Марс от Солнца. Год на планете длится 55,7 земных суток. Предполагается, что GJ 357 d примерно в два раза больше Земли и по меньшей мере в шесть раз тяжелее.
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