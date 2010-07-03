Доставленный с Луны камень оказался земным

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Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией "Апполон-14", примерно четыре миллиарда лет назад попал на Луну с нашей планеты. К такому выводу пришел ученый-планетолог из австралийского Университета Кертина Александр Немчин, сообщает Phys.org.

Выяснилось, что состав 1,8-граммовой породы грунта похож на гранит и содержит кварц, а по объему циркона заметно отличается от любого другого известного экспертам лунного камня. "С химической точки зрения он очень напоминает некоторые из самых древних камней на Земле", – отметил Немчин.

Он добавил, что четыре миллиарда лет назад Луна была намного ближе к Земле и обмен метеоритами мог быть гораздо более интенсивным. Конкретно этот земной камень, вероятнее всего, оказался на Луну после того, как астероид ударил по поверхности Земли и выбил породу, запустив ее в космос.

Ранее сообщалось, что, по данным NASA, к Земле приближается астероид OU1 размером со знаменитую пирамиду Хеопса. Диаметр небесного тела составляет 160 метров, что больше египетской пирамиды на 20 метров. Ожидается, что 28 августа 2019 года OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. По прогнозам ученых, астероид пролетит мимо планеты на расстоянии около одного миллиона километров. В Роскосмосе сообщили, что OU1 не опасен для землян.