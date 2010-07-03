Древнее поселение и мумии обнаружили в Йемене

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Древнее поселение и мумии возрастом около 3000 лет были обнаружены в окрестностях йеменской столицы Саны. Об этом сообщило агентство SABA со ссылкой на министра культуры правительства хуситов Абдаллу Ахмада аль-Кабси.

Проводились археологические раскопки. В этот момент были сделаны два открытия в окрестностях Саны. Министр заявил, что найденное древнее поселение состояло из домов, построенных из камней в конце бронзового века.

Что касается мумий, то аль-Кабси отметил, что их нашли в окрестностях поселения.

Ранее огромную средневековую винодельню обнаружили в израильском городе Миилия. По мнению ученых, ее построили участники Крестовых походов. Археологи и группа волонтеров занимались укреплением руин замка, возведенного в середине XII века для французского короля Балдуина III.

Рядом с замком во время раскопок также обнаружили следы винодельни внушительных размеров. Эксперты заявили, что этому старинному "заводу" по производству алкоголя 700 лет.

