Приближающийся к Земле астероид не угрожает планете – Роскосмос

12 августа, 21:42
12 августа, 21:42
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Фото: depositphotos/paulfleet
Астероид 2019 OU1, приближающийся к Земле, не опасен для нашей планеты. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
"Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества. Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года и составит 1 миллион километров", – сказано в сообщении.
Это расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры. Даже при этом сближение астероида не несет угрозы и лишь представляет интерес с научной точки зрения. Главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве отслеживает астероид по заданиям РАН.
Потенциально опасными расстояниям принято считать все те, которые меньше радиуса орбиты Луны (около 384 тысяч километров).
Ранее NASA предупредило о приближении к Земле астероида 2019 OU1. По данным американского космического агентства, диаметр небесного тела достигает 160 метров.
Астероид приближается к Земле со скоростью 13 километров в секунду. Пик сближения ожидается 28 августа. В этот день 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.
Астероид 2019 OU1 почти на 20 метров больше в диаметре, чем пирамида Хеопса. Астрономы говорят, что в его сближении с Землей нет ничего особенного и опасного. Увидеть небесное тело невооруженным взглядом будет невозможно.
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