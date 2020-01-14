Панели из стеклофибробетона впервые использовали при отделке станций метро в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

При отделке станций Большой кольцевой линии (БКЛ) "Авиамоторная" и "Лефортово" впервые использовали стеклофибробетон. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что при отделке был применен совершенно новый инновационный материал, который создан отечественными специалистами. Хуснуллин добавил, что при его создании используется рецептура бетона и стекловолокна.

"При строительстве метро вообще используем все доступные технологии, для нас важно сделать станции максимально удобными и безопасными для пассажиров", – отметил Хуснуллин.

"Лефортово" откроется в сквере у кинотеатра "Спутник". Станцию стилизуют под гравюры ХVII–XVIII веков. Идеей создания именно такого интерьера станции послужил Лефортовский дворец на правом берегу реки Яузы.

"Авиамоторная" расположена в районе пересечения проезда Энтузиастов с шоссе Энтузиастов и Рязанским направлением Московской железной дороги. Сначала станция войдет в состав Некрасовской линии метро, а позже – Большой кольцевой линии. Предполагается, что ее пассажиропоток в сутки составит порядка 400 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Москве планируют открыть девять станций метро. Так, планируется открытие четырех станции Некрасовской линии ("Юго-Восточной", "Окской", "Стахановской", "Нижегородской"), трех станций юго-восточного участка Большой кольцевой линии ("Авиамоторной", "Лефортово", "Электрозаводской"), а также двух станций западного участка ("Улицы Народного ополчения", "Карамышевской").

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

