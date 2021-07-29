Одностороннее движение введут на острове Балчуг с 31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта станет временно односторонним на острове Балчуг в центре Москвы с 31 июля, сообщает пресс-служба Городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.

В частности, односторонним станет движение на Садовнической улице от улицы Нижней Краснохолмской до улицы Балчуг. Парковочное пространство ликвидируют. Также изменится схема движения на Софийской набережной от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста, на Раушской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста и на Космодамианской набережной от Большого Устьинского моста до Нижней Краснохолмской улицы.

В одну сторону смогут ездить автомобили в 1-м Раушском переулке от Садовнической улицы до Раушской набережной и во 2-м Раушском переулке от Садовнической улицы до Раушской набережной.

Ограничения связаны с комплексным благоустройством острова. Асфальтобетонное покрытие заменят на Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных.

Всего планируется заменить более 140 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, привести в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки. В работах задействуют 540 человек и 350 единиц спецтехники.

Завершить ремонт планируется в конце августа.

В июне в столичных районах Замоскворечье и Якиманка специалисты приступили к комплексному благоустройству Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, а также Фалеевского переулка и Репинского сквера. Немного раньше работы начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.

В рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода уберут в подземные коллекторы, чтобы улучшить визуальный облик пространства. Также специалисты реконструируют водосточную сеть и установят новые дождеприемные колодцы. В ходе работ тротуары замостят гранитной плиткой, на проезжей части заменят асфальт.

Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта создадут три комфортных остановочных павильона с беспроводным интернетом и зарядками для гаджетов.

Вдоль набережных дополнительно высадят около 600 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников. Также специалисты приведут в порядок газоны, разобьют цветники.