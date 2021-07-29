Одностороннее движение введут на острове Балчуг с 31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта станет временно односторонним на острове Балчуг в центре Москвы с 31 июля, сообщает пресс-служба Городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.
В частности, односторонним станет движение на Садовнической улице от улицы Нижней Краснохолмской до улицы Балчуг. Парковочное пространство ликвидируют. Также изменится схема движения на Софийской набережной от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста, на Раушской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста и на Космодамианской набережной от Большого Устьинского моста до Нижней Краснохолмской улицы.
В одну сторону смогут ездить автомобили в 1-м Раушском переулке от Садовнической улицы до Раушской набережной и во 2-м Раушском переулке от Садовнической улицы до Раушской набережной.
Ограничения связаны с комплексным благоустройством острова. Асфальтобетонное покрытие заменят на Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных.
Всего планируется заменить более 140 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, привести в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки. В работах задействуют 540 человек и 350 единиц спецтехники.
Завершить ремонт планируется в конце августа.
В июне в столичных районах Замоскворечье и Якиманка специалисты приступили к комплексному благоустройству Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, а также Фалеевского переулка и Репинского сквера. Немного раньше работы начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.
В рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода уберут в подземные коллекторы, чтобы улучшить визуальный облик пространства. Также специалисты реконструируют водосточную сеть и установят новые дождеприемные колодцы. В ходе работ тротуары замостят гранитной плиткой, на проезжей части заменят асфальт.
Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта создадут три комфортных остановочных павильона с беспроводным интернетом и зарядками для гаджетов.
Вдоль набережных дополнительно высадят около 600 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников. Также специалисты приведут в порядок газоны, разобьют цветники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: