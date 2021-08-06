Самый большой мост-конкорс появится на станции Железнодорожная МЦД-4 после реконструкции

Фото: пресс-служба Дептранса
Самый большой среди станций МЦД мост-конкорс для безопасного перехода через ж/д пути и спуска к платформам построят на обновленной станции Железнодорожная МЦД-4, сообщили в пресс-службе диаметров.
Площадь сооружения составит более 5,2 тысячи квадратных метров. Конкорс также будет использоваться для транзитного перехода через пути – мост свяжет улицы Октябрьскую и Пролетарскую.
Станция Железнодорожная будущего МЦД-4 после реконструкции превратится из устаревшей ж/д остановки в современный пригородный вокзал. После реконструкции здесь появятся 4 пассажирские платформы с навесами для защиты от осадков.
Вестибюли оборудуют лифтами и эскалаторами, переход станет доступнее для родителей с колясками и маломобильных пассажиров. Станция будет соответствовать стандартам московского транспорта, отметили в пресс-службе.
"Совместно с нашими коллегами из ОАО "РЖД" мы работаем над запуском следующих диаметров. За счет МЦД-4 мы трансформируем станцию Железнодорожная – на месте обычной ж/д остановки появится современный пригородный вокзал. Четвертый диаметр планируем запустить уже в 2023 году. Это самый протяженный и сложнейший с точки зрения реализации проект, но очень важный для столичного региона. Появится новый сквозной маршрут, который пройдет через столицу с запада на восток, соединит 7 вокзалов и образует 18 пересадок на метро и МЦК", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В Железнодорожном районе проживают свыше 150 тысяч человек. Железнодорожный транспорт для них является одним из самых быстрых способов добраться до Москвы. Он позволяет жителям района доехать до столицы в среднем за 40 минут, тогда как на личном транспорте дорога занимает примерно час-полтора.
Ранее в августе Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги. Она также будет включена в состав МЦД-4.
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