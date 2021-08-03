Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Мичуринец МЖД

19:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
Сергей Собянин и столичное правительство утвердили план благоустройства территории, прилегающей к станции Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станции Мичуринец Киевского направления МЖД (МЦД-4). Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
Станция Мичуринец находится между станциями Внуково и Переделкино Киевского направления МЖД на территории Внуковского поселения. Ее комплексная реконструкция была завершена в сентябре 2020 года. В рамках проекта был построен современный вокзал с двумя платформами, надземный пассажирский вестибюль и подземный переход.
План благоустройства территории вокруг станции предусматривает развитие качественной городской среды с учетом создания комфортных условий для движения пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.
"Территории, разделенные железной дорогой, соединят новый внеуличный переход, совмещенный с выходами к платформам и кассам, который впоследствии будет продлен под проектируемой улично-дорожной сетью. Еще один пешеходный переход – мост через реку Алешинку – возведут в створе Вишневого переулка", – отмечается в материале.
Подъезды для автомобилей такси, перехватывающие парковки, велопарковки и площадки для проката велосипедов, а также современные остановки пассажирского транспорта будут организованы по обе стороны железнодорожных путей рядом со станцией. Пространство между остановками и станцией будет оборудовано защищающими от осадков навесами "сухие ноги".
Кроме того, специалисты обновят инженерные коммуникации, в том числе систему освещения и дождевую канализацию. Благоустройство территории у станции Мичуринец входит в проект создания Киевско-Горьковской линии Московских центральных диаметров (МЦД-4).
Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Крекшино Киевского направления МЖД. В рамках благоустройства специалисты создадут качественную городскую среду. Акцент будет сделан на пешеходном и велосипедном движении. Кроме того, будет организовано движение наземного транспорта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: