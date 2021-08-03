Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Мичуринец МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Сергей Собянин и столичное правительство утвердили план благоустройства территории, прилегающей к станции Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станции Мичуринец Киевского направления МЖД (МЦД-4). Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Станция Мичуринец находится между станциями Внуково и Переделкино Киевского направления МЖД на территории Внуковского поселения. Ее комплексная реконструкция была завершена в сентябре 2020 года. В рамках проекта был построен современный вокзал с двумя платформами, надземный пассажирский вестибюль и подземный переход.

План благоустройства территории вокруг станции предусматривает развитие качественной городской среды с учетом создания комфортных условий для движения пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

"Территории, разделенные железной дорогой, соединят новый внеуличный переход, совмещенный с выходами к платформам и кассам, который впоследствии будет продлен под проектируемой улично-дорожной сетью. Еще один пешеходный переход – мост через реку Алешинку – возведут в створе Вишневого переулка", – отмечается в материале.

Подъезды для автомобилей такси, перехватывающие парковки, велопарковки и площадки для проката велосипедов, а также современные остановки пассажирского транспорта будут организованы по обе стороны железнодорожных путей рядом со станцией. Пространство между остановками и станцией будет оборудовано защищающими от осадков навесами "сухие ноги".

Кроме того, специалисты обновят инженерные коммуникации, в том числе систему освещения и дождевую канализацию. Благоустройство территории у станции Мичуринец входит в проект создания Киевско-Горьковской линии Московских центральных диаметров (МЦД-4).

Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Крекшино Киевского направления МЖД. В рамках благоустройства специалисты создадут качественную городскую среду. Акцент будет сделан на пешеходном и велосипедном движении. Кроме того, будет организовано движение наземного транспорта.