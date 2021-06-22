15:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Крекшино Киевского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Станция Крекшино расположена в одноименной деревне поселения Марушкинского в ТиНАО между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД", – говорится в сообщении.
В декабре прошлого года была завершена комплексная реконструкция станции – на месте пригородного полустанка был построен современный вокзал наземного метро.
В рамках благоустройства специалисты создадут качественную городскую среду. Акцент будет сделан на пешеходном и велосипедном движении. Кроме того, будет организовано движение наземного транспорта.
Помимо этого, запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети. По обе стороны путей рядом со станцией появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов, стоянки такси, современные остановочные пункты, перехватывающие парковки.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов.
Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
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