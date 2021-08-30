Собянин поздравил сборную столицы с победой на конкурсе WorldSkills Russia

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил сборную столицы с победой на IX конкурсе молодых профессионалов WorldSkills Russia. Поздравление он разместил на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Соревнования шли по семи блокам, в том числе строительство, IT, творчество, услуги. Поздравляю! Желаю удачной карьеры и крепкого здоровья!" – написал градоначальник.

Он подчеркнул, что сборная столицы второй год подряд становится абсолютным чемпионом конкурса молодых профессионалов WorldSkills Russia.

"Наши ребята завоевали 236 медалей, из них 160 – золотые", – отметил Собянин.

Ранее мэр столицы поздравил сборную России с победой на ЧМ по пляжному футболу. В финале она одержала победу над командой из Японии со счетом 5:2. Встреча проходила 29 августа в Москве.