Ракова рассказала, какие специальности выбирают абитуриенты московских колледжей

13:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В этом году у абитуриентов столичных колледжей самыми востребованными стали специальности в сфере информационных технологий, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в этом году на одно место претендовали до 30 человек.
"Также выпускники все чаще интересуются специальностями в сфере логистики, гостиничного дела, архитектуры. Популярность профтехобразования в Москве объясняется возможностью получить востребованную профессию с гарантией трудоустройства на ведущие предприятия города после окончания учебы или даже во время нее", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Вице-мэр добавила, что в каждом из 50 столичных колледжей есть центры содействия трудоустройству, заключаются договоры с работодателями о прохождении практики.
В столичных колледжах учащиеся осваивают навыки будущего. Так, в образовательном комплексе градостроительства "Столица" студенты, изучают не только традиционные дисциплины, но и проектирование 3D-печати.
На сегодняшний день в столичных колледжах функционируют 324 центра, которые экзаменуют студентов по стандартам WorldSkills Russia. Эти стандарты отвечают всем мировым требованиям в сфере подготовки квалифицированных специалистов.
Ранее Сергей Собянин поздравил сборную столицы с победой на IX конкурсе молодых профессионалов WorldSkills Russia. Он подчеркнул, что сборная столицы второй год подряд становится абсолютным чемпионом конкурса молодых профессионалов.
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