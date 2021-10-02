Ракова рассказала, какие специальности выбирают абитуриенты московских колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году у абитуриентов столичных колледжей самыми востребованными стали специальности в сфере информационных технологий, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году на одно место претендовали до 30 человек.

"Также выпускники все чаще интересуются специальностями в сфере логистики, гостиничного дела, архитектуры. Популярность профтехобразования в Москве объясняется возможностью получить востребованную профессию с гарантией трудоустройства на ведущие предприятия города после окончания учебы или даже во время нее", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр добавила, что в каждом из 50 столичных колледжей есть центры содействия трудоустройству, заключаются договоры с работодателями о прохождении практики.

В столичных колледжах учащиеся осваивают навыки будущего. Так, в образовательном комплексе градостроительства "Столица" студенты, изучают не только традиционные дисциплины, но и проектирование 3D-печати.

На сегодняшний день в столичных колледжах функционируют 324 центра, которые экзаменуют студентов по стандартам WorldSkills Russia. Эти стандарты отвечают всем мировым требованиям в сфере подготовки квалифицированных специалистов.

Ранее Сергей Собянин поздравил сборную столицы с победой на IX конкурсе молодых профессионалов WorldSkills Russia. Он подчеркнул, что сборная столицы второй год подряд становится абсолютным чемпионом конкурса молодых профессионалов.

