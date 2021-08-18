Ретейлеры выяснили, с какими трудностями сталкиваются пожилые покупатели в магазинах

Фото: Пресс-служба ТС "Пятерочка"

Торговая сеть "Пятерочка" провела исследование клиентского опыта с помощью костюма эмпатии GERT и выявила основные трудности, с которыми сталкиваются пожилые покупатели, а также клиенты с ограниченными возможностями здоровья.

Участникам эксперимента выдали различные элементы костюма симуляции возраста GERT. Так, для ограничения движений участнику предоставили накладки на спину с шипами, шейный корсет, мешающий повороту головы, утяжелители ног, фиксаторы коленных и локтевых суставов, усложняющие сгибание и разгибание, а также перчатки, снижающие мелкую моторику.

Для выявления трудностей, с которыми сталкиваются слабовидящие гости магазинов, участникам выдали очки, имитирующие нарушения при глаукоме, катаракте или диабете. Для снижения остроты слуха топ-менеджерам пришлось надеть наушники и беруши.

По условиям задания членам групп предстояло купить набор стандартных продуктов, включая весовые товары, проверить их сроки годности, а также обратиться к продавцу за помощью, оплатить свою покупку у кассира и попросить пакет для продуктов. Время и бюджет были ограничены.

Фото: пресс-служба ТС "Пятерочка"

Участие в исследовании приняли топ-менеджеры "Пятерочки" во главе с генеральным директором торговой сети Сергеем Гончаровым. Участников поделили на группы. После этого они посетили несколько московских магазинов, приобретая товары как реальные покупатели. За действиями "героев" следили наблюдатели, фиксирующие проблемы и неудобства, с которыми столкнулись участники.

"Сейчас мы на собственном примере прочувствовали то, что испытывают миллионы пожилых людей – а в России более четверти населения в возрасте старше 60 лет, – приходя в магазины за покупками, с какими сложностями они сталкиваются. Это очень интересный и бесценный опыт, который показал, насколько труднее и дольше выполнять, казалось бы, самые простые действия. Мы понимаем, что можем сделать этот покупательский путь проще и удобнее, и будем прилагать все усилия для этого. Это еще один большой и важный шаг, чтобы стать ближе и заслужить доверие наших гостей", – заявил Гончаров.

Ранее розничная компания X5 Group рассказала о сдерживании цен на овощи из "борщевого набора" в период с апреля по июнь, представив индекс "Пятерочки" за второй квартал 2021 года. Резкий ценовой скачок на данную категорию продуктов привлек внимание Федеральной антимонопольной службы. Надзорный орган проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей