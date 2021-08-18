Ретейлеры выяснили, с какими трудностями сталкиваются пожилые покупатели в магазинах

Фото: Пресс-служба ТС "Пятерочка"
Торговая сеть "Пятерочка" провела исследование клиентского опыта с помощью костюма эмпатии GERT и выявила основные трудности, с которыми сталкиваются пожилые покупатели, а также клиенты с ограниченными возможностями здоровья.
Участникам эксперимента выдали различные элементы костюма симуляции возраста GERT. Так, для ограничения движений участнику предоставили накладки на спину с шипами, шейный корсет, мешающий повороту головы, утяжелители ног, фиксаторы коленных и локтевых суставов, усложняющие сгибание и разгибание, а также перчатки, снижающие мелкую моторику.
Для выявления трудностей, с которыми сталкиваются слабовидящие гости магазинов, участникам выдали очки, имитирующие нарушения при глаукоме, катаракте или диабете. Для снижения остроты слуха топ-менеджерам пришлось надеть наушники и беруши.
По условиям задания членам групп предстояло купить набор стандартных продуктов, включая весовые товары, проверить их сроки годности, а также обратиться к продавцу за помощью, оплатить свою покупку у кассира и попросить пакет для продуктов. Время и бюджет были ограничены.
Участие в исследовании приняли топ-менеджеры "Пятерочки" во главе с генеральным директором торговой сети Сергеем Гончаровым. Участников поделили на группы. После этого они посетили несколько московских магазинов, приобретая товары как реальные покупатели. За действиями "героев" следили наблюдатели, фиксирующие проблемы и неудобства, с которыми столкнулись участники.
"Сейчас мы на собственном примере прочувствовали то, что испытывают миллионы пожилых людей – а в России более четверти населения в возрасте старше 60 лет, – приходя в магазины за покупками, с какими сложностями они сталкиваются. Это очень интересный и бесценный опыт, который показал, насколько труднее и дольше выполнять, казалось бы, самые простые действия. Мы понимаем, что можем сделать этот покупательский путь проще и удобнее, и будем прилагать все усилия для этого. Это еще один большой и важный шаг, чтобы стать ближе и заслужить доверие наших гостей", – заявил Гончаров.
Ранее розничная компания X5 Group рассказала о сдерживании цен на овощи из "борщевого набора" в период с апреля по июнь, представив индекс "Пятерочки" за второй квартал 2021 года. Резкий ценовой скачок на данную категорию продуктов привлек внимание Федеральной антимонопольной службы. Надзорный орган проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: