Ретейлеры рассказали о сдерживании цен на овощи из "борщевого набора"

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Розничная компания X5 Group рассказала о сдерживании цен на овощи из "борщевого набора" в период с апреля по июнь, представив индекс "Пятерочки" за второй квартал 2021 года.

"В течение второго квартала продовольственная инфляция ускорялась от месяца к месяцу – с 6,6% в апреле до 7,9% в июне. Еще более активную динамику Росстат фиксировал на плодоовощную продукцию – с 4,8% в начале квартала до 11,2% в конце", – говорится в исследовании.

По данным Росстата, в апреле – июне минимальный продовольственный набор на месяц в среднем по стране стоил 4 979 рублей, в Москве – 5 977 рублей, в Санкт-Петербурге – 5 527 рублей. Стоимость аналогичной продуктовой корзины в магазинах "Пятерочка" Центральной части России, на Урале и в Сибири в этот период составляла 4 977 рублей, 5 505 рублей – в столичных объектах, 5 394 рубля – в петербургских. Таким образом, в Москве цена минимального проднабора в магазинах сети была ниже на 8%, чем средняя стоимость в городе, в Петербурге – на 2% ниже.

"Высокая инфляция плодоовощных товаров преимущественно связана с меньшим, по сравнению с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицательно сказалось на объеме и сроках их хранения", – объяснил руководитель макроэкономического анализа X5 Group Илья Федоров.

Он отметил, что по этой причине предложение овощей из "борщевого набора" заметно сократилось, что привело к их удорожанию на рынке.

Кроме того, стоимость капусты в этот период в магазинах оказалась на 16% ниже, чем в среднем по рынку. Стоимость около половины из 33 продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, оказалась в сети ниже среднерыночных показателей: горох и фасоль – на 20%, курица – на 16%, мука – на 11% и так далее.

Ранее стало известно, что в России подешевели овощи из так называемого "борщевого набора". Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что тенденция к снижению заметна как у производителей, так и у торговых сетей.

По данным Росстата, с 27 июля по 2 августа текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,1%.