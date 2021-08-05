Минпромторг сообщил о снижении цен на овощи из "борщевого набора"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В России подешевели овощи из так называемого борщевого набора, рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что тенденция к снижению заметна как у производителей, так и у торговых сетей.
"При этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня", – приводит слова чиновника РИА Новости.
Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь снизились на 11,3%, на лук – на 0,7%, на картофель – почти на 6,5%. Огурцы подешевели на 5,3%, помидоры – на 7%.
По данным Росстата, с 27 июля по 2 августа текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,1%.
Ранее Владимир Путин согласился с тем, что в России обострилась ситуация с ценами на базовые продукты питания. Он акцентировал внимание на росте стоимости "борщевого набора". Глава государства также заявил о необходимости Федеральной антимонопольной службы активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.
Покупатели удивились ценам на "борщевой набор"
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