Торговые сети РФ заявили о готовности оперативно отражать изменение цен на овощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Торговые сети подтвердили готовность оперативно отражать на полках магазинов снижение закупочных цен на овощи. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку", – цитирует Абрамченко ТАСС.
Она напомнила, что в 2021 году значительно подорожали овощи. Так, цена картофеля увеличилась на 64%, моркови – на 86%, капусты – на 43%, лука – на 15%.
Вице-премьер пояснила, что в этом году раньше обычного пришлось переходить на импортные овощи, которые стоят дороже из-за повышения цен на продукты на мировом рынке. Она выразила надежду, что ситуация стабилизируется к сентябрю.
Ранее Владимир Путин согласился с тем, что в России обострилась ситуация с ценами на базовые продукты питания. Он акцентировал внимание на росте стоимости борщевого набора.
Глава государства также заявил о необходимости Федеральной антимонопольной службы активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.
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