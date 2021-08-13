Участникам акции "Миллион призов" рассказали, как потратить выигранные баллы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Участники акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе" смогут выиграть 100 автомобилей, 20 квартир и сертификаты на покупки в торговых сетях, магазинах электронной техники и посещение ресторанов.

Принять участие смогут москвичи, проголосовавшие онлайн на выборах в сентябре. Об этом рассказали в пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты, пишет "Лента.ру".

Мероприятие будет поводиться в столице четвертый раз. В этом году организаторы увеличат сумму сертификатов. Участники акции смогут выиграть от 10 тысяч баллов до 100 тысяч.

Один балл равен 1 рублю. Их можно будет потратить у партнеров акции, в числе которых "Магнит", "Пятерочка", "Детский мир", "Ригла", "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Спортмастер" и другие.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на участие в электронном голосовании до 23 часов 59 минут 13 сентября. А также в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Избиратель должен проголосовать с 17 по 19 сентября и следить за розыгрышем призов. Его будут транслировать ежедневно с 18 по 20 сентября в прямом эфире на телеканале "Москва 24". Победителей будут выбирать методом случайной выборки

"Вероятность выигрыша никак не зависит от того, за кого из кандидатов проголосует участник программы. Учитывается лишь сам факт участия в электронном голосовании", – рассказал руководитель "Новых технологий управления" Александр Пищелко.

Провести акцию "Миллион призов – #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования предложила Московская торгово-промышленная палата (МТПП). По мнению президента МТПП Владимира Платонова, программа поможет стимулировать

жителей столицы участвовать в электронном голосовании, что позволит снизить риски распространения COVID-19.