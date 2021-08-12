Строительные компании поддержали проведение программы "Миллион призов"

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Строительные компании выразили готовность присоединиться и стать партнерами столичной программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе". В акции смогут принять участие горожане, проголосовавшие на сентябрьских выборах онлайн.
"Строительная отрасль в первой линейке поддерживает программу "Миллион призов", потому что это дает возможность проголосовать дистанционно. Можно не только проголосовать электронно, но и выиграть квартиру в новостройке в границах старой Москвы", – рассказала заместитель генерального директора, директор департамента недвижимости концерна "Крост" Марина Резвова.
По ее словам, компании-участники выделили для программы от трех до пяти квартир. Заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР" Иван Романов добавил, что многие из участников программы являются социально ответственными представителями строительного бизнеса.
"Сокращение контактов снижает темпы распространения коронавируса. Это крайне важно, чтобы защитить в первую очередь пожилых москвичей, которые находятся в зоне риска. И в связи с этим "Группа ЛСР" приняла решение поддержать акцию "Миллион призов" и предоставить для розыгрыша квартиры в Москве", – сказал он.
Провести акцию "Миллион призов – #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования предложила Московская торгово-промышленная палата (МТПП). По мнению президента МТПП Владимира Платонова, программа поможет стимулировать
жителей столицы участвовать в электронном голосовании, что позволит снизить риски распространения COVID-19.
В этом году к традиционным партнерам программы "Миллион призов" присоединились представители строительной и автомобильной отраслей. Они предоставят для розыгрыша 100 машин и 20 квартир в Москве.
Москвичам рассказали о дистанционном голосовании на сентябрьских выборах
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