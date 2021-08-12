Портал ag-vmeste.ru опубликовал условия участия в розыгрыше "Миллион призов"

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На портале ag-vmeste.ru опубликовали условия розыгрыша "Миллион призов". Для участия в акции необходимо записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября.
Важно не только зарегистрироваться, но и принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября. Разыгрывать призы планируют ежедневно с 18 по 20 сентября. Следить за розыгрышем можно в эфире телеканала Москва24. Также результаты разместят на сайте ag-vmeste.ru.
Провести акцию "Миллион призов – #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования предложила Московская торгово-промышленная палата (МТПП). По мнению президента МТПП Владимира Платонова, программа поможет стимулировать
жителей столицы участвовать в электронном голосовании, что позволит снизить риски распространения COVID-19.
В этом году к традиционным партнерам программы "Миллион призов" присоединились представители строительной и автомобильной отраслей. Они предоставят для розыгрыша 100 машин и 20 квартир в Москве.
Всего партнерами акции стали более 70 компаний. Среди них такие торговые сети как "Магнит", "Пятерочка", "Детский мир", "Ригла", "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Спортмастер", а также аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания.
Ранее законность акции "Миллион призов" оценил доктор юридических наук, адвокат и телеведущий Павел Астахов. Он заявил, что совпадение социальной программы МТПП с электронным голосованием не нарушает действующее законодательство.
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