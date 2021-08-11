Юрист назвал законной идею проведения акции "Миллион призов" среди участников ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Идея проведения акции "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является законной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доктора юридических наук, адвоката и телеведущего Павла Астахова.
По словам эксперта, данная акция направлена на заботу о социальном благополучии горожан.
"В этой программе участвует Московская торгово-промышленная палата (МТПП), которая является общественной организацией, и в том числе поддерживает население. И поскольку в Москве проводится много социальных программ, и одна из этих программ совпадает с электронным голосованием, то можно сказать что все легально и законно. Тут не может быть никаких сомнений", – заявил юрист.
Он добавил, что от этой программы можно получить бонусы, которые в дальнейшем можно "потратить как деньги на товары и услуги у партнеров программы".
Во вторник, 10 августа, Московская торгово-промышленная палата выступила с предложением провести акцию "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября.
В пресс-службе МТПП уточнили, что принять участие в программе уже изъявили желание компании строительной и автомобильной отраслей, которые намерены предоставить для розыгрыша квартиры и легковые автомобили.
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