Юрист назвал законной идею проведения акции "Миллион призов" среди участников ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Идея проведения акции "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является законной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доктора юридических наук, адвоката и телеведущего Павла Астахова.

По словам эксперта, данная акция направлена на заботу о социальном благополучии горожан.

"В этой программе участвует Московская торгово-промышленная палата (МТПП), которая является общественной организацией, и в том числе поддерживает население. И поскольку в Москве проводится много социальных программ, и одна из этих программ совпадает с электронным голосованием, то можно сказать что все легально и законно. Тут не может быть никаких сомнений", – заявил юрист.

Он добавил, что от этой программы можно получить бонусы, которые в дальнейшем можно "потратить как деньги на товары и услуги у партнеров программы".

Во вторник, 10 августа, Московская торгово-промышленная палата выступила с предложением провести акцию "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября.

В пресс-службе МТПП уточнили, что принять участие в программе уже изъявили желание компании строительной и автомобильной отраслей, которые намерены предоставить для розыгрыша квартиры и легковые автомобили.

