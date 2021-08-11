Торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российские торговые сети выступили в поддержку проведения акции "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования 17–19 сентября в Москве.
Одной из них стала компания "Азбука Вкуса", которая ранее уже принимала участие в программе в 2020 году во время голосования по поправкам к Конституции.
"Мы участвовали до этого и будем участвовать в этот раз. Мы ничего плохого не видим в этой акции, из-за этого и поддерживаем ее", – заявил начальник управления по внешним связям компании Андрей Чурсин.
По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, целью программы является стимулирование гражданской активности москвичей. Он пояснил, что предприниматели хотят привлечь граждан к онлайн-голосованию, чтобы минимизировать риски нежелательных последствий от введения новых ограничений из-за коронавируса и сезонных инфекций.
Платонов отметил, что электронное голосование абсолютно безопасно и не несет никаких угроз здоровью людей, а программа "Миллион призов" уже успела показать свою эффективность в восстановлении бизнеса и стимулировании активности граждан. Он подчеркнул, что желание привлечь внимание москвичей к онлайн голосованию и выборам в целом является осознанной и ответственной гражданской позицией предпринимателей.
С предложением провести акцию "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования выступила Московская торгово-промышленная палата. Принять участие в программе уже изъявили желание компании строительной и автомобильной отраслей, которые намерены предоставить для розыгрыша квартиры и легковые автомобили.
Всего к программе уже присоединились более 70 компаний, среди которых торговые сети "Магнит", "Пятерочка", "Дикси", "Лента", "Азбука вкуса", "Детский мир", "Ригла", "Спортмастер", а также аптечные, ресторанные сети и предприятия общепита.
Проголосовать на выборах в сентябре можно будет даже в Антарктиде
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