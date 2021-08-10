Юрист прокомментировал проведение акции "Миллион призов" среди участников ДЭГ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Идея Московской торгово-промышленной палаты о проведении акции "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования 17–19 сентября является законной, актуальной и полезной для граждан, заявил полпред правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.
"Инициатива МТПП о проведении программы "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования абсолютно законна. Это не лотерея, потому что это все бесплатно, и это не попадает под закон о выборах, ведь это не агитация за какую-либо отдельную партию или человека", – сказал он.
По словам Барщевского, данную инициативу можно рассматривать как призыв пойти на выборы посредством промоакции, привлекающей новых клиентов для партнеров программы. Поэтому она является законной, актуальной и полезной для людей, отметил он.
"Это точно не навредит людям, и довольно полезная история в текущей ситуации. Это придает выборам некую азартную составляющую, увеличивает азарт. Это вещь неплохая", – заключил Барщевский.
Также юрист поделился, что ранее сам принимал участие в аналогичной акции и ему понравился этот опыт, несмотря на то, что он не смог выиграть приз.
Ранее Московская торгово-промышленная палата выступила с предложением провести акцию "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября.
Отмечается, что принять участие в программе уже изъявили желание компании строительной и автомобильной отраслей, которые намерены предоставить для розыгрыша квартиры и легковые автомобили.
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