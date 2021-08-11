Москвичам рассказали, как зарегистрироваться на электронное голосование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Жителям столицы рассказали, как зарегистрироваться на электронное голосование. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Зарегистрироваться на участие в электронном голосовании можно с помощью мобильных приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также на сайте mos.ru.
Совершить регистрацию можно до 23:59 13 сентября. Принять участие в электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru.
Чтобы использовать для онлайн-голосования сервис "Госуслуги Москвы", необходимо открыть приложение, перейти в раздел "Услуги" и нажать на кнопку "Подача заявления на дистанционное электронное голосование". Однако, как отмечают эксперты, самый простой способ подать заявление – через приложение "Моя Москва": там просто нужно будет кликнуть на баннер на главной странице приложения.
Ранее Московская торгово-промышленная палата выступила с предложением провести акцию "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября. В пресс-службе МТПП уточнили, что принять участие в программе уже изъявили желание компании строительной и автомобильной отраслей, которые намерены предоставить для розыгрыша квартиры и легковые автомобили.
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