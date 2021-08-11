Полярники из Москвы проголосуют на сентябрьских выборах онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники антарктической станции "Новолазаревская", являющиеся жителями Москвы, смогут проголосовать на сентябрьских выборах за полярным кругом с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

"Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно. Это современный способ голосования", – отметил Александр Клепиков.

Он уточнил, что полярникам в этом году впервые от правительства Москвы поступило предложение проголосовать дистанционно.

Отмечается, что только за полтора дня дистанционный формат выбрали 150 тысяч жителей российской столицы, а 5 августа их число увеличилось в два раза – заявки подали уже 300 тысяч человек.

Принять участие в электронном голосовании может каждый гражданин РФ, достигший совершеннолетия. Для подачи заявления необходимо иметь учетную запись на mos.ru. Прием заявок закончится в 23:59 13 сентября.

Если в личном кабинете пользователя на mos.ru указаны данные, совпадающие со сведениями из государственного реестра избирателей, то заявление заполнится автоматически. Также необходимо будет подтвердить его отправку при помощи кода, который придет на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru. Чтобы запросить код подтверждения, нужно нажать кнопку "Запросить код подтверждения" под формой заявки.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

