Производитель обуви поддержал акцию "Миллион призов" во время онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владелец компании Zenden Андрей Васильевич Павлов считает, что участие в акции "Миллион призов" со стороны бизнеса окажет положительное влияние на спрос, поэтому предприниматели поддержат ее и во время онлайн-голосования на выборах в Госдуму, сообщает "Вечерняя Москва".

"Нам, как компании, серьезно пострадавшей от пандемии, быстрейшее восстановление спроса очень важно. Каждое действие властей, направленное на поддержание экономики и заботы о гражданах мы считаем важным и поддерживаем всеми доступными способами", – отметил он.

Павлов добавил, что прошлые акции проекта "Миллион призов" повлияли на бизнес положительным образом. Постоянные покупатели компании смогли расширить приобретаемый ассортимент, а также прибавились новые клиенты.

Предприниматель также положительно оценил идею онлайн-голосования. По его мнению, данный вид поощряет выбор.

"Сейчас очень много людей, которые стали работать удаленно. У них есть гражданская позиция и они хотят ее высказать, не нарушая своего внутреннего комфорта. Именно эти люди станут основными пользователями онлайн-голосования", – считает Павлов.

Стимулировать гражданскую активность среди участников электронного голосования при помощи проекта "Миллион призов" решили на заседании актива Московской торгово-промышленной палаты (МТТП). Президент МТТП Владимир Платонов подчеркнул, что сейчас бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития. Однако массовое голосование на избирательных участках может спровоцировать новые вспышки заболеваемости.

Предприниматели не заинтересованы в ужесточении ограничений, в связи с чем все больше компаний присоединяются к акции "Миллион призов". В настоящий момент участниками программы стали более 70 организаций.

Впервые проект "Миллион призов" прошел во время голосования относительно поправок к Конституции РФ. По данным МТТП, сертификаты получили более 2 миллионов москвичей, участвовавших в акции.