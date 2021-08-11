Еще одна торговая сеть присоединится к акции "Миллион призов" среди участников ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще одна торговая сеть примет участие в акции "Миллион призов" для голосующих онлайн граждан. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Проект "Миллион призов" внес заметный вклад в стабилизацию эпидситуации в столице. В текущем году бизнес принял решение провести его вновь. На этот раз акция пройдет для участников электронного голосования, которое состоится в Москве с 17 по 19 сентября.

Готовность вновь поддержать проект "Миллион призов" выразили в российской сети розничных магазинов "Магнит".

"В прошлом году в акции приняли участие десятки тысяч москвичей. Сегодня ситуация с коронавирусом остается напряженной, поэтому мы решили подержать акцию и в этом году уже среди участников онлайн-голосования на выборах в столице", – заявили в компании.

Стимулировать гражданскую активность среди участников электронного голосования при помощи проекта "Миллион призов" решили на заседании актива Московской торгово-промышленной палаты (МТТП). Президент МТТП Владимир Платонов подчеркнул, что сейчас бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития. Однако массовое голосование на избирательных участках может спровоцировать новые вспышки заболеваемости.

Предприниматели не заинтересованы в ужесточении ограничений, в связи с чем все больше компаний присоединяются к акции "Миллион призов". В настоящий момент участниками программы стали более 70 организаций.

Впервые проект "Миллион призов" прошел во время голосования относительно поправок к Конституции РФ. По данным МТТП, сертификаты получили более 2 миллионов москвичей, участвовавших в акции.

Свое отношение к проекту высказал полпред правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский. По его мнению, акция является законной, актуальной и полезной для граждан.

