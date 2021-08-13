В ФАС заявили о противодействии проверкам со стороны "Магнита"

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
"Магнит" препятствует проверкам ФАС, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Федеральная антимонопольная служба проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей. В большинстве случаев они проходят в штатном режиме. Однако, как отмечают в ведомстве, во время проверки "Магнита" сотрудники ФАС столкнулись с противодействием.
"Сотрудникам ФАС по-прежнему препятствуют в проверке АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"), им преграждают путь в офисные помещения. На место вызвана полиция", – говорится в сообщении.
В ФАС заявляют, что охрана бизнес-центра не дает пройти специалистам ведомства, утверждая, что сотрудников "Магнита" нет в здании.
"Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности", – подчеркивают в ФАС.
В ведомстве напоминают, что у сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений. При необходимости инспекторы могут производить фото- и видеозапись, а также снимать копии с документов.
В свою очередь, ретейлер "Магнит" утверждает, что торговая сеть сотрудничает с ФАС и предоставляет всю необходимую информацию, передает ТАСС.
"Сотрудники ФАС проводят внеплановую проверку. Компания активно сотрудничает с представителями ведомства и предоставляют всю необходимую информацию", – отметили в компании.
Антикартельные проверки крупнейших российских торговых сетей проводят после обращений граждан о повышении цен на продовольствие. В ФАС отмечают, что проверка в Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") проходит в штатном режиме. При проверке ООО "Лента" инспекторам пришлось более двух часов ждать представителей компании.
Ретейлеров проверяют на предмет антиконкурентного сговора, который может служить причиной повышения и поддержания цен.
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