ФАС организовала проверку ЦУМ и Mercury на нарушение правил конкуренции

Антимонопольщики больше двух часов не могли попасть в ЦУМ, куда пришли с проверкой. Ждали, когда появятся сотрудники компании Mercury. Это официальный представитель в России люксовых часовых и ювелирных брендов.

Именно работа ЦУМа и Mercury и заинтересовала Федеральную антимонопольную службу. Их подозревают в "международном ценовом сговоре" – нарушении конкуренции.

Впрочем, ФАС проверяет и другие представительства зарубежных брендов.

Максимальное наказание за участие в картельном сговоре – до 15% от годовой выручки компании. И это может быть неплохая прибавка к бюджету, если учесть, что оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года превысил 90 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.