ФАС организовала проверку в отношении ЦУМа

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) организовала проверку в отношении ОАО "ТД ЦУМ" и группы компаний Mercury. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению ФАС, в действиях организаций имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции при продаже товаров онлайн.

При подтверждении нарушения компании ожидает ответственность в виде лишения 15% годовой выручки компании. Кроме того, за ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

"Инспекция ФАС более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку", – уточняется в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что четыре территориальных управления ФАС проведут дополнительные проверки на рынке металлопроката, по итогам которых могут быть открыты новые дела.

В настоящее время продолжается расследование дел, возбужденных в апреле по признакам картельного сговора, а также в отношении ПАО "Северсталь", ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК" по признакам установления монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.