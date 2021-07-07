ФАС проведет проверки на рынке стройматериалов РФ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить рынки стройматериалов и крупные строительные организации РФ. Об этом сообщается на сайте службы.
Такие меры связаны с сообщением Росстата о повышении цен на рынке строительства на всей территории страны.
В связи с этим каждое региональное управление ФАС проверит крупные строительные организации и производителей строительных материалов и установит причины повышения цен.
Специалисты уточнили, что для лучшего контроля цен будет проводиться регулярный мониторинг соответствующих предприятий. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба будет вынуждена принять необходимые меры.
Ранее стало известно, что четыре территориальных управления ФАС проведут дополнительные проверки на рынке металлопроката, по итогам которых могут быть открыты новые дела.
В настоящее время продолжается расследование дел, возбужденных в апреле по признакам картельного сговора, а также в отношении ПАО "Северсталь", ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК" по признакам установления монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.
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