ФАС поручила провести дополнительные проверки на рынке металлопроката

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Четыре территориальных управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут дополнительные проверки на рынке металлопроката, по итогам которых могут быть открыты новые дела. Об этом сообщает ТАСС.

"Расследование на рынке металлопроката продолжается, в настоящее время четырем территориальным управлениям ФАС поручено провести дополнительные проверки. По результатам проверок могут быть возбуждены и другие дела", – рассказали в ФАС.

Там уточнили, что ведомство продолжает расследование дел, возбужденных в апреле по признакам картельного сговора, а также в отношении ПАО "Северсталь" и ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК" по признакам установления монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. В случае подтверждения фактов нарушений организациям могут выписать штрафы.

"26 и 27 мая 2021 года состоялись первые заседания комиссии по рассмотрению дел. Компании должны предоставить дополнительные материалы к следующим заседаниям, которые назначены на 10 и 11 июня", – заявили в ведомстве.

В апреле ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката. Специалисты проверили несколько организаций и сделали определенные запросы в связи с ростом цен на металлопрокат.

Также в службе приняли во внимание заявления граждан и организаций о возможном повышении стоимости строительства жилья из-за роста цен на строительные материалы.