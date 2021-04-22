ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Признаки картельного сговора на рынке металлопроката обнаружила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает пресс-служба контролирующего ведомства.
Специалисты проверили несколько организаций и сделали определенные запросы в связи с ростом цен на металлопрокат. Также в службе приняли во внимание заявления граждан и организаций о возможном повышении стоимости строительства жилья из-за роста цен на строительные материалы.
"Дело возбуждено в отношении АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что, если факт нарушения будет установлен, компаниям грозят штрафы.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что рост цен на металлопродукцию влияет на увеличение стоимости жилья в стране.
Зампред правительства РФ также объяснил, что в кабмине отреагировали на рост стоимости металла. В частности, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследовать происходящее, особое внимание уделив подорожанию арматуры.
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