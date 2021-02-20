Хуснуллин назвал рост цен на металл фактором подорожания жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что рост цен на металлопродукцию влияет на увеличение стоимости жилья в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, очень неприятная для всех строителей ситуация, мягко скажу. Потому что себестоимость при строительстве в разных типах домов металла составляет от 2 до 10%. Зависит от того, какой тип дома строится", – заявил представитель кабмина.

По словам Хуснуллина, сложившаяся тенденция также снижает доступность жилья.

Зампред правительства РФ также объяснил, что в кабмине отреагировали на рост стоимости металла. В частности, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследовать происходящее, особое внимание уделив подорожанию арматуры.

Еще в декабре 2020 года в организации предложили ввести экспортные пошлины на стальную продукцию для регулировки цен на жилье. Подобную инициативу могут протестировать в течение полугода.

По прогнозам участников рынка недвижимости, к лету 2021 года стоимость жилья в новостройках может вырасти на 7%. Большая часть изменений напрямую вызвана подорожанием стройматериалов, которые уже в 2020 году стали дороже на 50% от прошлой цены.

