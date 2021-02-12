В России планируют создать реестр для помощи нуждающимся в квартирах

09:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России планируют реформировать систему поддержки нуждающихся в жилье, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ.
В ведомстве заявили, что планируют создать единый федеральный реестр, который позволит оптимизировать расходы бюджета для каждого льготника, предотвратить возможные ошибки в заявках, а также позволит проконтролировать выполнение работ.
Отмечается, что в реестр включат граждан, нуждающихся в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета. Речь идет о пострадавших при радиационных авариях и катастрофах, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах ВОВ и боевых действий и других.
"Оцифровка процесса – это разумное решение. Это значит, что бумаги не будут теряться, главенство бумаг над человеком уходит в прошлое. После того как информация о льготнике будет попадать в систему, она уже не сможет потеряться", – отметил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.
В свою очередь, депутат Михаил Чернышев добавил, что из-за отсутствия базы нет возможности точно определить, сколько средств нужно на выполнение обязательств перед льготниками. По его словам, база сможет сформировать ясную картину в этом вопросе и позволит соблюдать справедливую очередность.
Он также выразил мнение, что после создания реестра нужно будет продумать программы государственно-частного партнерства по удовлетворению потребностей граждан и выполнению обязательств государства в приемлемые сроки.
Ранее в министерстве финансов РФ выразили беспокойство, связанное с ростом цен на жилье в ряде регионов. По словам замминистра Алексея Моисеева, решение о продлении льготной ипотеки на новостройки под 6,5% должно сопровождаться мерами по недопущению дальнейшего увеличения стоимости недвижимости.
Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5% была запущена весной прошлого года в рамках антикризисных мер. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили ее до 1 июля 2021 года.
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