28 декабря, 15:19

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о работе волонтеров в год 80-летия Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о работе волонтеров в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

По словам мэра, в патриотических мероприятиях в честь 80-летия Победы в ВОВ приняли участие свыше 25 тысяч московских волонтеров. Они оказывали разную помощь как на площадках, так и рядом с историческими памятниками, а также в концертных залах и на Красной площади.
 
В частности, добровольцы поздравляли ветеранов, ухаживали за мемориалами, дарили жителям и гостям столицы георгиевские ленты, раздавали письма-треугольники с историями о героях и помогали собирать гумпомощь для участников спецоперации.
 
Помимо этого, в этом году на базе ресурсного центра "Мосволонтнр" функционировал Центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.

По последним данным, более 1,5 миллиона человек присоединились к волонтерскому движению в столице. Основную его часть составляет молодежь. Москвичи принимают участие в организации крупных международных форумов и памятных акций, помогают подопечным благотворительных фондов, а также животным из приютов.

Горожане могут выбирать более чем из 10 направлений добровольческой деятельности. В нынешнем году самым масштабным по числу мероприятий и участников стало патриотическое, событийное и социальное волонтерство. К популярным направлениям волонтерства также относится экологическое добровольчество.

