Число волонтеров в Москве превысило 1,5 миллиона

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 1,5 миллиона человек присоединились к волонтерскому движению в столице. Основную его часть составляет молодежь, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Москвичи принимают участие в организации крупных международных форумов и памятных акций, помогают подопечным благотворительных фондов, а также животным из приютов.

Как отметила вице-мэр, горожане могут выбирать более чем из 10 направлений добровольческой деятельности. Сергунина также отметила, что в нынешнем году самым масштабным по числу мероприятий и участников стало патриотическое, событийное и социальное волонтерство.

Кроме того, в 2025 году в столице появился Международный волонтерский корпус 80-летия Победы, предназначенный для организации событий, посвященных юбилейной дате. В рамках одного из них волонтеры рассказывали о городских улицах и скверах, названных в честь защитников Отечества. Кроме того, добровольцы ухаживают за мемориалами, проводят исторические диктанты и уроки мужества.

Волонтер Дарья Митянина рассказала, что во время акции "Георгиевская лента" жителям раздавали этот атрибут Дня Победы.

"Было приятно видеть, как человек берет ленточку и повязывает себе. Это дань уважения, понятная без слов", – добавила она.

К популярным направлениям волонтерства также относится экологическое добровольчество. Например, волонтер Надежда Кондратьева занимается этим уже около пяти лет.

"Не существует незначительной помощи: любое небольшое участие, забота о природе важны. Благодаря волонтерству у меня даже появились некоторые полезные экопривычки: стараюсь приходить в магазин со своей сумкой и не покупать пакеты на кассе, сдаю на переработку батарейки, крышечки, пластик", – сказала она.

Деятельность городских добровольцев координирует ресурсный центр "Мосволонтер", который регулярно проводит обучающие программы и курсы. Во время занятий начинающие волонтеры знакомятся с основами добровольческой деятельности и получают навыки работы в команде, а их опытные коллеги повышают квалификацию и улучшают собственные лидерские качества.

На Беломорской улице для волонтеров и некоммерческих организаций (НКО) открылись два новых многофункциональных пространства, общая площадь которых превысила 550 квадратных метров. Там можно проводить лекции и мастер-классы. В каждой зоне установлено мультимедийное оборудование, мебель и боксы для раздельного сбора мусора.