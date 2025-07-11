Два новых пространства для волонтеров и НКО открылись на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два новых многофункциональных пространства, площадь которых составляет более 550 квадратных метров, открылись для волонтеров и некоммерческих организаций (НКО) на севере Москвы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

На Беломорской улице появился окружной волонтерский центр "Доброе место. Нева" и коворкинг-центр для НКО. Там обустроены залы для проведения лекций и мастер-классов, места для работы и отдыха. В каждой зоне установлены мультимедийное оборудование, современная мебель, боксы для сбора макулатуры, пластика, крышек и товаров для животных.

"Доброе место. Нева" стало девятым окружным волонтерским центром в Москве. Там будут проводиться инструктажи и встречи волонтеров, мастер-классы, выставки и полезные акции. Это поможет москвичам познакомиться с разными направлениями добровольческого движения, присоединиться к проектам и найти единомышленников из своего района.

В новом пространстве организованы две зоны – "Инициатива" и "Голос добра". Они обустроены таким образом, чтобы там можно было проводить мероприятия разных форматов одновременно, при необходимости объединиться в одну большую площадку.

Представители организации смогут ответить на вопросы посетителей, помогут зарегистрироваться на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", оформить личную электронную книжку волонтера, выдать методические пособия и экипировку для участия в городских мероприятиях на ежедневной основе с 10:00 до 21:00 (исключение составит воскресенье, когда гостей будут встречать до 19:00). Кроме того, для всех желающих проведут лекции, встречи со спикерами, игры и конкурсы.

Коворкинг-центр для НКО стал вторым в Северном административном округе и 13-м в Москве. Для удобства гостей работает сеть Wi-Fi, большой светодиодный экран для презентаций и трансляций, а также зона для проведения мастер-классов. Помимо этого, желающие могут на бесплатной основе забронировать помещение, получить помощь в подготовке мероприятия и полиграфические услуги.

Пространство работает по тому же графику, что и волонтерский центр "Доброе место. Нева". На данный момент в коворкинге проходит интерактивная выставка, в рамках которой посетители могут познакомиться с некоммерческими организациями округа.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в течение последних 11 лет участниками волонтерских инициатив в Москве стали более 1,4 миллиона добровольцев. Мэр напомнил, что с 2014 года в городе действует крупнейший в волонтерской сфере центр страны "Мосволонтер". На сайте зарегистрированы более 285 тысяч человек.



Благодаря добровольческим усилиям в 2024 году было организовано более 850 мероприятий, в том числе свыше 280 спортивных событий. Не менее значимым направлением является зооволонтерство. Добровольцы помогают приютам, занимаясь сбором корма и медикаментов.

